Глава СКР заинтересовался ледяным подъездом в Миассе

В Миассе подъезд многоквартирного дома по ул. Победы покрылся льдом и снегом из-за испарений, идущих с цокольного этажа дома. Люди жалуются, что в квартирах холодно, а управляющая компания не принимает необходимых мер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, проводится проверка исполнения требований законодательства со стороны управляющей компании. По итогам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц, решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле прокуратуры города.

В следственном управлении СК России по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Ситуацией также заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления СКР представить доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах.