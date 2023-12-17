17 Декабря 2023
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Фото: Прокуратура Челябинской области

Глава СКР заинтересовался ледяным подъездом в Миассе

В Миассе подъезд многоквартирного дома по ул. Победы покрылся льдом и снегом из-за испарений, идущих с цокольного этажа дома. Люди жалуются, что в квартирах холодно, а управляющая компания не принимает необходимых мер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, проводится проверка исполнения требований законодательства со стороны управляющей компании. По итогам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц, решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Фактическое устранение нарушений и восстановление прав граждан находится на контроле прокуратуры города.

В следственном управлении СК России по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Ледяной подъезд в Миассе(2023)|Фото: Прокуратура Челябинской области

Ледяной подъезд в Миассе(2023)|Фото: Прокуратура Челябинской области

Ситуацией также заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального управления СКР представить доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах.

Теги: подъезд, холод, лед, Бастрыкин, Миасс


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