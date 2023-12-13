Энергетики встретились с жителями деревни Малиновка, где произошло отключение электросети в морозы

Руководители подразделений "Россети Урал" встретились с жителями деревни Малиновка. Как сообщили в пресс-службе компании, директор Центральных электрических сетей челябинского филиала ПАО "Россети Урал" Александр Золотов, главный инженер Центральных электрических сетей Иван Рязанов и заместитель главы Сосновского района Сергей Чиглинцев приехали в замерзающий поселок.

На встречу пришли и жители СНТ "Малиновка, сети которого не обслуживаются "Челябэнерго". Эти электросети принадлежат компании РОСТМ и работают с почти двукратным превышением разрешенной мощности, указанной в акте технологического присоединения СНТ. Представители "Россетей" предложили несколько вариантов решения этой проблемы.

Для дальнейшего развития территории потребуется строительство нового центра питания, вопрос прорабатывается с застройщиками и областными властями.

Из-за пиковых нагрузок в аномальные морозы, энергетикам пришлось усиливать мощности буквально на ходу - в первые же сутки заморозков рост нагрузки на подстанции Сосновского района составил 30%. За период 08 - 12 декабря в условиях аномально низких (до –40 градусов и ниже) температур для обеспечения надежного электроснабжения жителей Сосновского района энергетиками филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" выполнены работы по замене ключевого оборудования, в том числе семи силовых трансформаторов на еще более мощные, перераспределению нагрузки в распределительных сетях на 22 воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ, замене автоматических защит энергообъектов. В деревне Малиновка была произведена замена одной комплектной трансформаторной подстанции и одного трансформатора на более мощный.

Такие работы пришлось выполнять, несмотря на прошедшую подготовку к ОЗП - в деревне установили одну дополнительную трансформаторную подстанцию, реконструировали с увеличением мощности две трансформаторные подстанции, выполнили перераспределение нагрузки между ТП. Дальнейшие работы по реконструкции распределительной сети также запланированы.

В настоящее время энергетики выполняют точечные заявки жителей поселков, которые в основном связаны с превышением заявленной мощности при технологическом присоединении и срабатыванием ограничений на приборах учета. Последнее - вынужденная мера для удержания стабильной нагрузки на энергооборудование.

Ввиду того, что Сосновский район продолжает активно застраиваться, в условиях отсутствия газового отопления нагрузка на электрические сети выросла здесь за последние годы в несколько раз. Многие клиенты подавали заявки на технологическое присоединение на тот момент по более доступной льготной категории на мощность до 15 киловатт. Фактический объем используемой клиентами электрической мощности оказывается гораздо выше. Так, дом с электроотоплением площадью более 100 м2 с учетом всей бытовой техники фактически потребляет до 30 киловатт.

Специалисты компании отметили важность правильных расчетов при подаче заявки на технологическое присоединение, ведь занижение планируемого объема своего энергопотребления при технологическом присоединении ведет к непроектной нагрузке на существующую электросетевую инфраструктуру и, как следствие, отключениям. Кроме того, возникающая ситуация не позволяет техническому блоку компании в рамках задачи перспективного развития предусмотреть объективно необходимые мероприятия по реконструкции и модернизации электрических сетей. Об этом специалисты компании говорили неоднократно. Стоит отметить, что по поселкам Малиновка, Осиновка, Вавиловец, Западный, Княжий, Ключи, Трубный с начала 2023 года подано 132 заявки на технологическое присоединение с максимальной мощностью менее 14 кВт, из них около 40% - на мощность менее 5 кВт.

Энергетики на сегодня осуществляют контроль энергопотребления клиентами в соответствии с их заявленной мощностью, а также проводят рейды по выявлению безучетного энергопотребления, которое также оказывает прямое влияние на надежность и качество электроснабжения.

За период понижения температуры в проблемных поселках пригорода Челябинска проведена проверка более 1300 клиентов. По итогам проверки выявлено 155 случаев самовольной замены клиентами вводных автоматических выключателей, что позволяло потребителям превышать согласованную максимальную мощность и как следствие перегружать трансформаторные подстанции, более 50 фактов вмешательства в работу приборов учета. Выявлено и зафиксировано несколько десятков фактов безучетного энергопотребления.

Жители д.Малиновка в ходе встречи с энергетиками получили все ответы на свои вопросы, а жители СНТ "Малиновка", которые высказывали самые острые жалобы, получили подробную инструкцию о необходимых действиях по отношению к владельцам сетей данного СНТ.