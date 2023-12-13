Мэр Троицка задержан по подозрению во взяточничестве

Мэра Троицка задержали по подозрению в получении взятки. Чиновник якобы получил беговую дорожку стоимостью 126 тыс. рублей за разрешения на строительство, сообщает следственное управление по Челябинской области.

По версии следствия, в марте-апреле 2020 года глава Троицка получил агрегат за ускорение получения разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания, оказание содействия в согласовании, подписании документации на указанный объект в период проведения строительных работ.

Подозреваемый задержан, предмет взятки изъят. Возбуждено дело о даче и получении взятки, а также посредничестве при взяточничестве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и УФСБ России по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства преступления, дана уголовно-правовая оценка действиям либо бездействию причастных лиц.