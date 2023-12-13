Бюджет Нижневартовска в следующем году вырастет до 27 миллиардов

Депутаты Нижневартовской городской Думы собрались на последнее в уходящем году заседание постоянных депутатских комиссий. Основной вопрос повестки дня, рассмотренный народными избранниками – бюджет города на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

5 декабря с участием народных избранников, специалистов городской администрации, представителей общественности и жителей города, прошли публичные слушания по проекту решения Думы города Нижневартовска о бюджете. Сегодня депутаты продолжили обсуждение главного финансового документа.

Доходы городской казны в будущем году составят 27,02 миллиарда рублей. Расходы – 27,493 миллиарда.

«Основной объем доходов бюджета города будут составлять безвозмездные поступления, их доля в 2024 году − 65,3%, в плановом периоде прослеживается тенденция их снижения в 2025 году до 62,2% и до 59,9% в 2026 году. Налоговые доходы занимают в общей сумме доходов бюджета города на 2024-2026 годы от 32,4% до 37,5%. Доля неналоговых доходов варьируется от 2,3% до 2,6%», - пояснили сотрудники администрации города Нижневартовска.

Особенностью формирования доходов бюджета в 2024 – 2026 годы стало принятие решения о согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 60% дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Кстати, само решение о замене дотаций в свое время было принято после совместного обсуждения и работы депутатов городской Думы и чиновников мэрии, в результате чего было достигнуто соглашение о «переформатировании» бюджетных процессов, что и позволило в итоге увеличить доходную часть бюджета. В подтверждение того, что принятое решение было верным говорят суммы доходов городского бюджета в 2022, 2023 и плановом 2024 году.

Депутаты решили направить на строительство автомобильных дорог в 2024 году- 777,54 миллионов рублей и 55,9 миллионов в 2025 году; на строительство коммунальной инфраструктуры (инженерное обеспечение) в следующем году будет направлено 42,552 миллиона рублей; на создание объектов социальной инфраструктуры 2,213 миллиарда рублей в 2024 году, и 994,939 миллионов рублей в 2025 году.

Увеличено финансирование текущих ремонтов в образовательных учреждениях города. Эту проблему в течение года поднимали народные избранники на заседаниях депутатских комиссий. Как пояснили сотрудники администрации, мнение депутатского корпуса учтено при формировании бюджета и в 2024 году на эти цели выделено 26 миллионов рублей. Ремонт пройдет в трех детских садах и в двух школах города.

Также депутаты при обсуждении бюджета напомнили чиновникам о необходимости выделения дополнительного финансирования Управлению по дорожному хозяйству и благоустройству. Предприятие в частности занимается благоустройством города, очисткой улиц, тротуаров и муниципальных внутриквартальных проездов от снега, их содержанием и обслуживанием. На данный момент финансирование не обеспечено в полном объеме.





По информации сотрудников мэрии, при корректировке бюджета экономия, сформировавшаяся после проведения аукционов, будет направляться в том числе на финансирование коммунального предприятия.

Параметры бюджета рассчитаны на основе прогноза социально-экономического развития Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, принятого депутатами в ноябре этого года.

«На мой взгляд прогноз реалистичный, проработанный. Оценка оптимистичная. Город не стоит на месте, развивается, прирастает населением. На будущий год цифра проживающих в городе составит 290 тыс. человек. Перспективы есть, и это хорошо. Значит можно строить планы на будущее, планировать инвестиции в Нижневартовск и развиваться дальше», - отметил спикер городского парламента, член фракции «Единая Россия» Алексей Сатинов.

Также по инициативе депутатского корпуса в бюджете 2024 и последующих лет увеличено финансирование марафона благоустройства.

«Проект отлично зарекомендовал себя. И это не мое мнение, а мнение жителей. Посмотрите, как преобразились первый, второй, четвертый, пятый микрорайоны. Взгляните на реализованные инициативные проекты. Горожане видят положительные изменения, видят, что это рабочий механизм для того, чтобы преобразить наш город, наши микрорайоны, и заявляют все новые и новые проекты», – отметил председатель городской Думы Алексей Сатинов.

Продолжится в 2024 году работа по исполнению наказов жителей города, данных во время предвыборной кампании. Многие из них с момента подведения итогов предвыборной гонки выполнены: в городе построен роллердром, сдан сквер железнодорожников, построена новая школа. В 2023 году по поручению депутатов на базе 8 школы создан ресурсный центр для обучения детей с РАС.

«Важное, нужное решение. В центр смогут обратиться не только родители детей, которые учатся в 8 школе, а абсолютно все родители детей с РАС», – пояснил спикер городской Думы Алексей Сатинов.

В 2024 году продолжится строительство бульвара на набережной в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийской. Это тоже было пожелание жителей города. По прошествии двух лет 2/3 набережной реки Обь кардинально преобразились: появились прогулочные зоны, детские площадки, селфи-мост, малые архитектурные формы.

Также в уходящем году депутаты добились финансирования из регионального бюджета на установку восьми спортивных площадок в рамках государственной программы Югры «Развитие физической культуры и спорта».

«Развитие спорта, поддержка активного образа жизни – одно из направлений работы депутатского корпуса Нижневартовска. Совместно с жителями города была сформирована программа по строительству новых спортивных площадок, и мы ее выполняем. Установка восьми спортивных площадок – это начало большого пути. У нас сформирована подробная карта города, где отмечены все спортплощадки, отмечены структуры, занимающиеся их обслуживанием. Кроме того, мы составили список мест, где будут устанавливаться площадки в будущем», – резюмировал председатель городской Думы Алексей Сатинов.