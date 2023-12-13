13 Декабря 2023
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Фото: Telegram / Mash

США и ЕС выразили обеспокоенность из-за пропажи Алексея Навального*

Соединенные Штаты и Европейский союз выразили обеспокоенность из-за пропажи оппозиционного политика Алексея Навального*, соратники которого уже неделю не могут связаться с ним.

"Очень тревожные новости об Алексее Навальном, пропавшем 7 дней назад", — сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он призвал "немедленно, безо всяких условий" освободить Навального.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно местонахождение оппозиционного политика, отбывающего наказание. Адвокатам Навального также неизвестно его местонахождение.

*включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности

Теги: Навальный, США, Евросоюз


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