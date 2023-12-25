25 Декабря 2023
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Фото:Накануне.RU

Навальный* нашелся на Ямале

Оппозиционер Алексей Навальный* находится в ИК-3 ("Полярная сова") в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сегодня Навального* видел адвокат, с ним всё в порядке, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в России иноагентом), пишет telegram-канал Baza.

В августе Мосгорсуд приговорил Навального*, отбывающего срок по обвинению в двух эпизодах мошенничества и оскорблении судьи, к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Приговор огласили на выездном заседании в исправительной колонии № 6 во Владимирской области.

11 декабря выяснилось, что Навальный* якобы больше не числится в ИК-6 строгого режима во Владимирской области, где он отбывал уголовное наказание с июня 2022 г. Адвокатам его местонахождение не было известно. При этом Shot со ссылкой на источник сообщал, что Навальный* по-прежнему находится во Владимирской области.

В сентябре в МИД РФ назвали спекуляцией данные о включении Навального* в обмен заключенными с США.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: Алексей Навалоьный*, "Полярная сова"


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