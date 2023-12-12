Песков: В Кремле не имеют ни желания, ни возможности следить за местонахождением Навального*

Кремлю неизвестно местонахождение оппозиционного политика Алексея Навального*, отбывающего наказание.

"Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбы заключенных и процесс собственно пребывания их в соответствующих учреждениях", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

11 декабря "Коммерсантъ" сообщил, что Навальный* якобы больше не числится в ИК-6 строгого режима во Владимирской области, где он отбывал уголовное наказание с июня 2022 года. Адвокатам его местонахождение неизвестно. При этом Shot со ссылкой на источник сообщал, что Навальный* по-прежнему находится во Владимирской области.

В августе Мосгорсуд приговорил Навального*, отбывающего срок по обвинению в двух эпизодах мошенничества и оскорблении судьи, к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Приговор огласили на выездном заседании в исправительной колонии № 6 во Владимирской области.

В сентябре в МИД РФ назвали спекуляцией данные о включении Навального* в обмен заключенными с США.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга