11 Декабря 2023
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Фото: сайт Соликамского магниевого завода/ smw.ru

Правительство распорядилось передать "Росатому" принадлежащие государству акции "СМЗ"

Правительство распорядилось передать госкорпорации "Росатом" принадлежащие государству акции ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) в качестве имущественного взноса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "СМЗ".

Передача акций по их номинальной стоимости должна быть обеспечена за полгода.

По данным СМЗ, "Росатому" будут переданы 356 276 акций (доля 89,5% в уставном капитале). Гендиректор "СМЗ" Руслан Димухамедов сообщил, что распоряжение Правительства России является "конкретным волеизъявлением государства", и что установленный шестимесячный срок завершения процедуры перехода СМЗ в "Росатом" необходим для юридических формальностей. Подготовка интеграционных процессов уже началась.

"Распоряжение Правительства РФ 3525-р от 08 декабря 2023 принято, как и говорится в документе, во исполнение Указа Президента РФ. Таким образом, это очередной ожидаемый шаг на пути документарного оформления перехода нашего предприятия в Госкорпорацию "Росатом". Ранее в Горнорудный дивизион "Росатома" вошло "Ловозерский ГОК", добывающее в Мурманской области лопаритовый концентрат. "Соликамский магниевый завод" производит из него концентрат РЗМ, тантал, ниобий и титановую губку. Таким образом, Горнорудный дивизион "Росатома" консолидирует цепочку от добычи до производства РЗМ, а его ключевой задачей станет развитие разделительного производства на "СМЗ" с целью увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости родины", - сообщил он.

Отметим, что Росимущество получило акции соликамского завода осенью прошлого года. Указ о передаче акций подписал президент России Владимир Путин в январе.

В 2022 году Генпрокуратура добилась изъятия в пользу государства 89,5% акций СМЗ, принадлежавших Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили вышестоящие инстанции. В настоящий момент прокуратура через суд добивается изъятия акций в пользу государства у миноритариев СМЗ.

Теги: акции, Росатом, Соликамский магниевый завод, СМЗ


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