Верховный суд РФ признал экстремистской организацию ЛГБТ*

В России признано экстремистским и запрещено международное общественное движение ЛГБТ*.

Решение, вступившее в силу немедленно, принял Верховный суд России, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Министерство юстиции России подало административное исковое заявление о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории России. Стоит отметить, что юридической организации у движения нет, активисты скорее образуют субкультуру, так что из заявления не понятно, о запрете чего идет речь: всех активистов, их организаций, атрибутики.

* Экстремистская организация, запрещенная в России