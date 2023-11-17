Минюст РФ требует запретить в России движение ЛГБТ, активистов признать экстремистами

Министерство юстиции России подало административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что юридической организации у движения нет, активисты скорее образуют субкультуру, так что из заявления не понятно, о запрете чего идет речь: всех активистов, их организаций, атрибутики.

Иск 30 ноября рассмотрит Верховный суд России.