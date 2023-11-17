17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минюст РФ требует запретить в России движение ЛГБТ, активистов признать экстремистами

Министерство юстиции России подало административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что юридической организации у движения нет, активисты скорее образуют субкультуру, так что из заявления не понятно, о запрете чего идет речь: всех активистов, их организаций, атрибутики.

Иск 30 ноября рассмотрит Верховный суд России.

Теги: лгбт, минюст россии, экстремизм, верховный суд


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