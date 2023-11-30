Рост цен на дизельное топливо отмечен в 58 регионах

С 21 по 27 ноября цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях в России увеличились в 58 регионах.

Самый высокий рост произошел в Магаданской области — на 4,79 руб. за литр, Забайкальском крае — на 1,12 руб., Амурской области — на 98 коп., Приморском крае — на 95 коп., Камчатке — на 79 коп., Хакасии — на 70 коп., Иркутской области — на 60 коп., Хабаровском крае — на 49 коп., Сахалинской области — на 47 коп.

По данным Росстата, в Москве рост составил 6 коп., но по данным Московской топливной ассоциации, на АЗС города средняя цена дизельного топлива за неделю выросла на 14 коп.

Средняя цена дизельного топлива в стране на 27 ноября составила 64,26 руб. за литр (на 20 ноября — 64,08 руб.).

В комитете Госдумы по энергетике намерены предложить кабмину вновь ввести запрет на экспорт дизельного топлива. С таким предложением депутаты обратятся в случае серьезного роста цен, которые показывают положительную динамику вторую неделю подряд.

Эксперты и участники рынка говорят, что причины заключаются в недавнем снятии запрета на экспорт дизеля. Грузоперевозчики также собираются поднять вопрос нового повышения стоимости горючего в Госдуме 7 декабря, сообщают "Известия".

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на бензин. В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций, служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства.