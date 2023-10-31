Цены на топливо в России могут ограничить уровнем инфляции

31 октября в Госдуму России будет внесен проект закона об ограничении роста цен на бензин, авиационный керосин и дизельное топливо уровнем инфляции.

Инициатива принадлежит фракции "Справедливая Россия — За правду". Как следует из пояснительной записки к документу, ценообразование на топливо не зависит от рыночных факторов, как и от цены на нефть, а подвергается воздействию иных причин. По словам авторов инициативы, из-за этого рост цен на топливо в стране становится неконтролируемым и скачкообразным.

Также указывается, что из-за повышения цен на топливо в 2018 году власти приняли решение о досрочном снижении акцизов, а в 2019 году в стране был введен механизма демпфера. Однако это не решило указанные вопросы, а также проблемы уже увеличившейся финансовой нагрузки, как на граждан, так и на бизнес. В документе отмечается, что в России "чрезвычайно высокие наценки, как в розничном, так и в оптовом сегменте, составляющие около 20% его стоимости, тогда как в мире объем указанных наценок составляет около 10".

Как заявил глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, недавний рост цен на топливо показал, что федеральным и региональным органам власти не хватает полномочий для контроля за стоимостью дизеля и бензина. А хаотичный рост цен на бензин быстро приводит к увеличению стоимости продуктов и товаров первой необходимости, сообщают "Известия".

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от нефтяников и частных АЗС снизить цены на бензин. В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций, служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства.