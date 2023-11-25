25 Ноября 2023
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Журналист Максудов посмертно награжден орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военкора Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга", - говорится в указе.

Напомним, 23 ноября военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов скончался от ран, полученных во время удара ВСУ.

Следственный комитет сообщал, что ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент Максудов. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, а жизни и здоровью, по сообщению СК, ничего не угрожало.

Теги: максудов, орден мужества


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