23 Ноября 2023
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Фото: страница Бориса Максудова во &quot;ВКонтакте&quot;

Военкор Борис Максудов скончался от ран после нападения дрона на группу журналистов

Военкор телеканала "Россия 24" Борис Максудов скончался от ран, полученных накануне во время удара ВСУ.

По информации РИА "Новости", которое транслирует сообщение телеведущего Владимира Соловьева, Максудов умер в шесть часов утра по дороге в Джанкой.

Следственный комитет накануне сообщал, что ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала "Россия 24" Борис Максудов. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, а жизни и здоровью, по сообщению СК, ничего не угрожало.

Военкор Роман Сапоньков заявил, что общественности "нагло соврали" по поводу состояния Максудова.

"По Борису Максудову нам вчера нагло наврали, чтобы прикрыть свои карьеры. Наврали, что легкое ранение в руку и ногу, хотя по факту оказалось, что были открытые переломы конечностей, оторванные пальцы. Т.е. был сброс или снаряд под ногами взорвался. Вранье ради чего? Случилась трагедия, враг скинул боеприпас на группу журналистов. Зачем нагло врать?" — возмутился Сапоньков.

Теги: борис максудов, дрон, ранение


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