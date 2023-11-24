Моор обрадовался второму сроку

24 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Моор обрадовался второму сроку

Губернатор Тюменской области Александр Моор, представляя регион на выставке-форуме "Россия", сообщил, что после переизбрания стал, наверное, единственным в Сибири человеком, который радуется второму сроку.

Губернатор сделал экскурс в историю, рассказав об освоении Сибири. Он напомнил, что логистика решакт всё, до Тихого океана первопроходцы прошли за 60 лет. 
Он привел несколько достижений региона - например, первый в Сибири водопровод появился именно на тюменской земле. Среди брендов региона он назвал Григория Распутина. Отдельно губернатор отметил геологическое развитие области, то есть открытие нефти. Рассказал Моор о Фармане Салманове, который, рискуя, перебросил свою команду из Кузбасса в Тюменскую область, где в итоге нашли нефть. Тюмень стала мозговым центром, через который идет транзит техники, развита наука. 

"Мы вновь стали теми, кто наполняет госбюджет, только вместо пушнины теперь нефть", - сказал Моор.

Моор особо отметил роль Владимира Путина в развитии области. Он напомнил, что судьбоносными решениями для региона стали назначения губернаторами региона Сергея Собянина и Владимира Якушева. Моор сообщил, что за годы их руководства регионом область сделала большой шаг вперед в своем развитии. В 2023 г. Тюмень заняла третье место в рейтинге Forbes ведения бизнеса. За 20 лет население области выросло на 300 тыс. человек, а количество многодетных семей - втрое.
"В центре нашей политики - семья. У нас в Тюмени есть Мост влюблённых и нет ни одного разводного", - сказал Моор.

Теги: александр моор, второй срок


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети