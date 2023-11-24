Моор обрадовался второму сроку

Губернатор Тюменской области Александр Моор, представляя регион на выставке-форуме "Россия", сообщил, что после переизбрания стал, наверное, единственным в Сибири человеком, который радуется второму сроку.

Губернатор сделал экскурс в историю, рассказав об освоении Сибири. Он напомнил, что логистика решакт всё, до Тихого океана первопроходцы прошли за 60 лет.

Он привел несколько достижений региона - например, первый в Сибири водопровод появился именно на тюменской земле. Среди брендов региона он назвал Григория Распутина. Отдельно губернатор отметил геологическое развитие области, то есть открытие нефти. Рассказал Моор о Фармане Салманове, который, рискуя, перебросил свою команду из Кузбасса в Тюменскую область, где в итоге нашли нефть. Тюмень стала мозговым центром, через который идет транзит техники, развита наука.

"Мы вновь стали теми, кто наполняет госбюджет, только вместо пушнины теперь нефть", - сказал Моор.

Моор особо отметил роль Владимира Путина в развитии области. Он напомнил, что судьбоносными решениями для региона стали назначения губернаторами региона Сергея Собянина и Владимира Якушева. Моор сообщил, что за годы их руководства регионом область сделала большой шаг вперед в своем развитии. В 2023 г. Тюмень заняла третье место в рейтинге Forbes ведения бизнеса. За 20 лет население области выросло на 300 тыс. человек, а количество многодетных семей - втрое.

"В центре нашей политики - семья. У нас в Тюмени есть Мост влюблённых и нет ни одного разводного", - сказал Моор.