На Сахалине сотрудника ЧОП арестовали после конфликта с участниками СВО

Арестован сотрудник сахалинской частной охранной организации (ЧОП), который распылил перцовый газ в глаза посетителей бара. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Его завели по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

Конфликт произошел в ночь на 18 ноября в одном из баров Южно-Сахалинска. Несколько человек, среди которых были участники СВО, пришли в заведение. Охрана их не пустила, началась потасовка, в ходе которой один из сотрудников ЧОП распылил газовый баллон в глаза военнослужащих. Два человека получили химические ожоги сетчатки глаз.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве ветерана СВО в Челябинской области. Подозреваемым по делу проходит борец ММА Рустам Байжувенов.