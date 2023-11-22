22 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Итоги общественного обсуждения по выбору мест для памятников великим уроженцам региона подвели в Правительстве Владимирской области

21 ноября первый заместитель Губернатора Дмитрий Лызлов провёл заседание организационного комитета по установке во Владимирской области памятников выдающимся личностям. В мероприятии приняли участие министр внутренней политики Татьяна Адулова, глава администрации города Суздаля Алиса Бирюкова, представители администрации города Владимира, члены Общественной палаты региона, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Мы подвели итоги общественного обсуждения, связанного с установкой памятников Михаилу Сперанскому и Андрею Боголюбскому. В работу активно включилась Общественная палата – уже проведено несколько круглых столов. Вопросы важные – мы говорим о сохранении истории, об уникальных личностях, которые были связаны с нашим регионом. Озвучено множество точек зрения и наша задача – выработать единые подходы и понятные критерии», – подчеркнул Дмитрий Лызлов.

дмитрий лызлов(2023)|Фото: avo.ru

Памятник Михаилу Сперанскому предлагается установить в новом сквере рядом со школой №49 на улице, названной в честь известного политического деятеля. Ранее в ходе круглого стола директор учебного заведения Светлана Подшибякина привела достаточно веских аргументов относительно места установки монумента – в новом районе должна появиться точка притяжения, где молодёжь сможет познакомиться с достижениями нашего выдающегося земляка.

Правительство региона и представители городской администрации поддержали идею установить памятник Андрею Боголюбскому на Спасском холме в областном центре. При этом скульптуру «Владимирская вишня» планируется перенести.

дмитрий лызлов(2023)|Фото: avo.ru

«Большинство экспертов сошлись на том, что самое лучшее место – Спасский холм. К тому же установка памятника на этом месте настолько логична, что уже лучше не придумаешь. Древняя часть города должна принадлежать людям, которые творили историю, чтобы не только приезжие туристы, но и сами владимирцы понимали, кого мы чтим и помним. Это очень важно, особенно для воспитания подрастающего поколения», – отметила член Общественной палаты Анна Паевская.

В ходе обсуждения председатель областной Общественной палаты Анатолий Аннин сообщил, что на следующей неделе состоится обсуждение места установки памятника Юрию Долгорукому, а в декабре – солдатам владимирского полка.

Теги: памятник сперанскому, памятник боголюбскому, общественное обсуждение


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