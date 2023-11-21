Бывший главный "безопасник" СК, осужденный на 13 лет колонии строгого режима, найден мертвым

Бывший главный "безопасник" Следственного комитета Михаил Максименко, отбывающий срок за взятки от криминальных авторитетов и превышение полномочий, найден мертвым в одной из колоний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в органах правоохраны.

Тело осужденного экс-главы управления собственной безопасности СК РФ нашли в комнате для хранения вещей.

Mash уточняет, что комната хранения вещей находилась в психиатрической лечебнице нижегородской колонии.

По данным 112, Максименко этапировали из Лефортовского изолятора в специальную колонию для сотрудников правоохранительных органов в 2020 году. Тело нашли в каптерке якобы повешенным на шнурках.

Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, Максименко проходил по громкому делу о взятках в СК. По данным следствия, глава следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко "за вознаграждение" предпринимали меры к освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) - Андрея Кочуйкова (Итальянец). По этому же делу были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны в середине июля 2016 года. Изначально им вменялось получение от Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После этого следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко и направило его в суд.

Кроме того, Максименко обвинялся в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Максименко был осужден в апреле 2018 года к 13 годам строгого режима и штрафу на 165 млн руб. Его лишили специального звания полковник юстиции и запретили на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.