В Сургутском районе построят крупный логистический комплекс федерального маркетплейса

В Солнечном (Сургутский район) будут строить крупный объект - логистический центр "Wildberries". Об этом решении в соцсетях сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Соглашение о строительстве было подписано сегодня в рамках Югорского экономического форума, который проходит в Ханты-Мансийске. Документ подписали департамент экономического развития региона и гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

Складской комплекс расположится на участке площадью 20 гектаров. Компания "Wildberries" получит его без торгов по распоряжению губернатора Югры Натальи Комаровой.

Андрей Трубецкой сообщает, что ранее аналогичное решение было принято инвестсоветом Сургутского района. Общая площадь будущих складских помещений составляет более 100 тысяч кв. м.





Благодаря реализации проекта планируется создать около 5 000 рабочих мест. Инвестиционная емкость проекта — 6 млрд руб. Он будет реализован в течение трех лет, в полную мощь комплекс заработает в 2027 году.





"На "Wildberries" мы вышли сами, причем только в начале этой осени. Инвестор на наше предложение откликнулся. Сургутский район взял на себя все подготовительные процедуры и отработал их по принципу "одного окна". Это означает, что инвестор не ходил по кабинетам разных инстанций, эту работу делали за него наши сотрудники управления инвестиционной политики: отработали с ресурсоснабжающими организациями условия и точки подключения, и резервы мощностей, возможность размещения объекта с недропользователем, охранные зоны и прочее. На полную проработку проекта, начиная с подбора участка и заканчивая рассмотрением проекта нашим инвестсоветом, нам потребовалось около месяца", - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.