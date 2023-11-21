Росавиация приостановила сертификат "Победы" на разработку авиатехники

Сертификат авиакомпании "Победа", позволяющий разрабатывать авиационную технику, приостановлен Росавиацией. Такими сертификатами владеют несколько российских компаний, включая "Победу" - сертификат означает, что структура и персонал предприятия удовлетворяют требованиям для разработки безопасной типовой конструкции. Сертификаты были выданы компаниям на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций.

В документе на сайте Росавиации указано, что "Победа" могла разрабатывать компоненты II и III класса для самолетов транспортной категории. В их число входят надписи и трафареты, цветовые схемы и маркировки, бытовое и аварийно-спасательное оборудование в кабине экипажа, пассажирском салоне, на кухне и в туалете самолета. Действие сертификата остановлено с 10 ноября.

Сертификат позволяет модифицировать конструкцию и компоненты воздушных судов, включая фюзеляж, пассажирский салон, оборудование грузовых и вспомогательных отсеков, систему электроснабжения, светотехническое оборудование, пилотажно-навигационное оборудование, кислородную систему, противопожарную систему, системы связи, аварийно-спасательное оборудование и бытовое оборудование.

Организация, претендующая на получения статуса разработчика модификации, должна иметь необходимые компетенции в качестве конструкторского бюро, выстроенную систему качества и безопасности полетов, конструкторскую и иную документацию, штат квалифицированных специалистов. Кроме того, нужно продемонстрировать материальную базу и ресурсы в объеме, достаточном для проведения той или иной модификации, выполнения расчетов, анализов, испытаний по разработанным им методикам.

Сертификат является бессрочным при условии, что разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям.

Такие сертификаты есть у Аэрофлота, ЮТэйр-Инжиниринг (для вертолетов), S7, НордСтар, Волга-Днепр, заявку подавали "Уральские авиалинии".