Число пострадавших из-за урагана в Новокузнецке возросло до шести

Число пострадавших от последствий урагана в Новокузнецке Кемеровской области возросло до шести. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

"В реанимации женщина, которая пострадала у Сити-Молла, сегодня будет операция. Еще у 5-х пострадавших стабильное состояние", - написал мэр в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке госпитализирована женщина, на которую упала вывеска с торгового центра.

По данным МЧС, в Кемеровской области из-за урагана погибли три человека, еще 18 получили различные травмы.

По информации спасателей, накануне скорость ветра в регионе усилилась до 33-35 м/с. Из-за стихии повреждены свыше 150 домов и административных зданий, кроме того, отключена подача электроэнергии на 143 котельные.

Губернатор региона Сергей Цивилев распорядился ввести режим повышенной готовности.