На Поклонной горе в Москве мужчина пытался потушить вечный огонь

В Москве мужчина пытался потушить вечный огонь мемориального комплекса Поклонная гора. Он вылил на огонь жидкость из пластиковой бутылки и разбросал возложенные рядом венки.

На 49-летнего мужчину возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны).

Вандала задержали, следствие ходатайствует в суде о заключении мужчины под стражу.