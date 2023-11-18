18 Ноября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Пьяного москвича, пытавшегося затушить вечный огонь на Поклонной горе, обвиняют в реабилитации нацизма

Дело 49-летнего москвича, который попытался затушить вечный огонь на Поклонной горе, переквалифицировали с вандализма на реабилитацию нацизма. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин даже "запросил доклад о ходе расследования по факту осквернения символов воинской славы России в Москве".

По данным следствия, подвыпивший москвич разбросал на мемориале венки и попытался затушить жидкостью из бутылки пламя вечного огня.

"В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел, следователи приступили к его допросу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения", - говорится в сообщении СКР.

Ранее прокуратура Москвы сообщала, что следствие будет ходатайствовать в суде об аресте мужчины.

Теги: москвич, поклонная гора, вечный огонь, реабилитация нацизма


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Ранее 18.11.2023 12:44 Мск На Поклонной горе в Москве мужчина пытался потушить вечный огонь

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