18 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Вскрыть в 2073 году": в Екатеринбурге заложили новую капсулу времени

Сегодня, в исторический день рождения Екатеринбурга, в городе заложили капсулу времени с посланием для жителей города 2073 года.

Артефакты настоящего для екатеринбуржцев будущего поместили в тот же самый саркофаг, который 50 лет назад запаковали жители тогдашнего Свердловска и который извлекли в августе 2023-го во время празднования 300-летия города.

Посмотреть на процесс закладки капсулы на Плотинку пришли несколько сотен жителей и гостей города. А еще пригласили детей, которые, как предполагается, будут участвовать в церемонии вскрытия капсулы через 50 лет. Они смогут услышать послание к екатеринбуржцам будущего еще раз.

В новую капсулу заложили:

  • энциклопедию города,
  • смартфон с фотографиями с 300-летия Екатеринбурга,
  • на смартфон при этом установили и все приложения, которыми сейчас пользуются екатеринбуржцы: сервисы доставок, такси и прочее,
  • также капсула содержит Генплан города,
  • папку с посланиями горожан потомкам,
  • файл с актуальными ценами на продукты,
  • емкость с водой из Исети,
  • медицинскую маску как напоминание о пандемии коронавируса,
  • набор купюр и монет, в том числе новенькие пять тысяч,
  • распечатку новости о первом новорожденном в 2023 году,
  • флаг с символикой Екатеринбурга, который побывал в космосе,
  • красную папку с официальным посланием потомкам
  • и даже кофейный стаканчик.

— Посыл такой: потомки должны максимально узнать о нашем городе образца 2023 года. Но не только о зданиях или каких-то территориях, но и о нас самих. Поэтому тут очень много личного, в том числе полное собрание обращений нынешних жителей к потомкам, — комментировал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Изготовление новой капсулы изначально доверили предприятию "Прайм-Карбон", для ее создания выбрали карбон, что намного прочнее стали, из которого сделан предыдущий саркофаг, и при этом не уступающий ему в износостойкости. Однако в последний момент было принято решение использовать старую капсулу 50-летней давности, потому что специалисты сочли ее более надежной, к тому же сей факт оказался уже проверен временем.

Дети на закладке капсулы времени в Екатеринбурге.(2023)|Фото: Накануне.RU

Послание к горожанам 2073 года огласил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. "Мы, жители Екатеринбурга 2023 года, обращаемся к вам с теплотой и надеждой на то, что это послание дойдет до вас, живущих в мире, о котором мы мечтали и к которому стремились. Мы верим, что Екатеринбург будущего сохранил свой кипучий, бурный характер", - говорится в послании к потомкам.

В послании есть и упоминание современных исторических реалий, а также много говорится о свободолюбивом уральском характере: "Наш любимый город за 300 лет прошел удивительный путь от поселения при заводе до современного мегаполиса, города-новатора, центра мировых коммуникаций. Сегодня Екатеринбург – это уже не закованный в железо и камень гигант, это город с лицом человека, который способен осмыслить свое прошлое и взять за него ответственность. У него есть смелость выражать свои мысли, отстаивать свои убеждения и активную гражданскую позицию.

Алексей Орлов(2023)|Фото: Накануне.RU

Пандемия коронравируса, экономические и геополитические потрясения 2020-х годов напомнили нам об остром ощущении ценности жизни. Эта новая реальность ярко высветила для нас сегодняшних важность бережного отношения к памяти, указала на необходимость видеть за экономическими показателями ценность жизни каждого человека. Мы верим, что успех будущего основывается на уроках прошлого, поэтому мы продолжаем традиции предшественников и закладываем капсулу на следующие 50 лет".

Закладка капсулы времени в Екатеринбурге.(2023)|Фото: Накануне.RU

Закладка капсулы времени в Екатеринбурге.(2023)|Фото: Накануне.RU

Авторы послания надеются, что за полвека город вырастет в полтора-два раза: "Наше послание – это наше желание показать как живут сегодня 1,58 млн екатеринбуржцев и передать вам нашу веру и стремление к будущему, в котором самые современные технологии и человеческие ценности идеально сочетаются. Мы верим, что в ваше время Екатеринбург преодолеет планку в два-три миллиона жителей".

Закладка капсулы времени в Екатеринбурге.(2023)|Фото: Накануне.RU

"Мы верим, что любовь, справедливость, добро и милосердие все еще являются для вас общечеловеческими ценностями, а свободный нрав и независимый взгляд, творческая энергия и крепость уральского характера делают нас с вами, екатеринбуржцев, отличными от других. Удачи вам и вечно молодому Екатеринбургу", - говорится в послании.

Теги: капсула времени, 300-летие Екатеринбурга, послание потомкам


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