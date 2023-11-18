"Вскрыть в 2073 году": в Екатеринбурге заложили новую капсулу времени

Сегодня, в исторический день рождения Екатеринбурга, в городе заложили капсулу времени с посланием для жителей города 2073 года.

Артефакты настоящего для екатеринбуржцев будущего поместили в тот же самый саркофаг, который 50 лет назад запаковали жители тогдашнего Свердловска и который извлекли в августе 2023-го во время празднования 300-летия города.

Посмотреть на процесс закладки капсулы на Плотинку пришли несколько сотен жителей и гостей города. А еще пригласили детей, которые, как предполагается, будут участвовать в церемонии вскрытия капсулы через 50 лет. Они смогут услышать послание к екатеринбуржцам будущего еще раз.

В новую капсулу заложили:

энциклопедию города,

смартфон с фотографиями с 300-летия Екатеринбурга,

на смартфон при этом установили и все приложения, которыми сейчас пользуются екатеринбуржцы: сервисы доставок, такси и прочее,

также капсула содержит Генплан города,

папку с посланиями горожан потомкам,

файл с актуальными ценами на продукты,

емкость с водой из Исети,

медицинскую маску как напоминание о пандемии коронавируса,

набор купюр и монет, в том числе новенькие пять тысяч,

распечатку новости о первом новорожденном в 2023 году,

флаг с символикой Екатеринбурга, который побывал в космосе,

красную папку с официальным посланием потомкам

и даже кофейный стаканчик.

— Посыл такой: потомки должны максимально узнать о нашем городе образца 2023 года. Но не только о зданиях или каких-то территориях, но и о нас самих. Поэтому тут очень много личного, в том числе полное собрание обращений нынешних жителей к потомкам, — комментировал директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Изготовление новой капсулы изначально доверили предприятию "Прайм-Карбон", для ее создания выбрали карбон, что намного прочнее стали, из которого сделан предыдущий саркофаг, и при этом не уступающий ему в износостойкости. Однако в последний момент было принято решение использовать старую капсулу 50-летней давности, потому что специалисты сочли ее более надежной, к тому же сей факт оказался уже проверен временем.

Послание к горожанам 2073 года огласил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. "Мы, жители Екатеринбурга 2023 года, обращаемся к вам с теплотой и надеждой на то, что это послание дойдет до вас, живущих в мире, о котором мы мечтали и к которому стремились. Мы верим, что Екатеринбург будущего сохранил свой кипучий, бурный характер", - говорится в послании к потомкам.

В послании есть и упоминание современных исторических реалий, а также много говорится о свободолюбивом уральском характере: "Наш любимый город за 300 лет прошел удивительный путь от поселения при заводе до современного мегаполиса, города-новатора, центра мировых коммуникаций. Сегодня Екатеринбург – это уже не закованный в железо и камень гигант, это город с лицом человека, который способен осмыслить свое прошлое и взять за него ответственность. У него есть смелость выражать свои мысли, отстаивать свои убеждения и активную гражданскую позицию.

Пандемия коронравируса, экономические и геополитические потрясения 2020-х годов напомнили нам об остром ощущении ценности жизни. Эта новая реальность ярко высветила для нас сегодняшних важность бережного отношения к памяти, указала на необходимость видеть за экономическими показателями ценность жизни каждого человека. Мы верим, что успех будущего основывается на уроках прошлого, поэтому мы продолжаем традиции предшественников и закладываем капсулу на следующие 50 лет".

Авторы послания надеются, что за полвека город вырастет в полтора-два раза: "Наше послание – это наше желание показать как живут сегодня 1,58 млн екатеринбуржцев и передать вам нашу веру и стремление к будущему, в котором самые современные технологии и человеческие ценности идеально сочетаются. Мы верим, что в ваше время Екатеринбург преодолеет планку в два-три миллиона жителей".

"Мы верим, что любовь, справедливость, добро и милосердие все еще являются для вас общечеловеческими ценностями, а свободный нрав и независимый взгляд, творческая энергия и крепость уральского характера делают нас с вами, екатеринбуржцев, отличными от других. Удачи вам и вечно молодому Екатеринбургу", - говорится в послании.