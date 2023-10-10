В Екатеринбурге соберут артефакты для альтернативной капсулы времени

На этой неделе на площадке Музея истории Екатеринбурга открывается выставка-распаковка "Вскрытие показало". Впервые горожане смогут лично увидеть все, что скрывала капсула времени, и принести предметы для альтернативной капсулы.

Напомним, 30 августа в Екатеринбурге вскрыли капсулу времени, заложенную 50 лет назад, в 1973 году. Ее изъяли из земли 18 августа, накануне празднования 300-летия города, однако сразу открывать не стали, чтобы "создать специальные условия для сохранности содержимого". Позже стало известно, что лежало в той капсуле.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на выставке можно будет услышать записи голосов почетных граждан Свердловска: единственной в истории муниципалитета женщины-мэра Анны Бычковой и вальцовщика Верх-Исетского завода Максима Финогенова. Также в экспозиции – планы развития города того времени, архивные подшивки газеты "Вечерний Свердловск", номер "Уральского следопыта" за ноябрь 1973 года и многое другое.

Как добавили в мэрии, посетители смогут собрать свой образ Екатеринбурга 2023 года. Для этого в музее установят альтернативную капсулу – прозрачный резервуар, а приходящим на выставку будет предложено оставить в нем собственные артефакты, олицетворяющие нынешний город. Музей истории Екатеринбурга сохранит эти образы для потомков в составе отдельной неделимой коллекции.

Выставка-распаковка откроется 12 октября. Она будет работать до 19 ноября.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что будет заложено в капсулу времени, которую вскроют через 50 лет – в день 350-летия уральской столицы.