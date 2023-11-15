Что увидят потомки? В Екатеринбурге запаковали капсулу времени

Сегодня на Уральском заводе химического машиностроения в Екатеринбурге завершили подготовку капсулы времени, поместив туда послания от местных жителей своим потомкам. Саркофаг погрузят в землю на следующие 50 лет уже 18 ноября – в исторический день рождения уральской столицы. О том, что именно увидят екатеринбуржцы 2073 года – в материале Накануне.RU.

Содержимое капсулы, как и в прошлый раз, должно отражать современные реалии нынешнего Екатеринбурга. В 1973 году жители Свердловска поместили в емкость несколько больших пакетов с папками, книгами, документами, записью голосов и, конечно же, посланием потомкам. Ранее глава города Алексей Орлов пообещал отправить к 350-летию Екатеринбурга гигабайты информации: композиции местных рок-групп, мультфильмы, созданные в детской медиастудии, а также – каждое послание горожан. Что же отправят екатеринбуржцам будущего?

Семена от уральских фермеров, рюкзак с вещами от уральских дизайнеров, официальные документы города, карту Екатеринбурга, электронные носители, смартфон с приложениями, которыми сейчас пользуются екатеринбуржцы, послания от горожан и от властей, современные деньги и многое другое. Всего для капсулы подготовили 28 позиций.

После помещения всего содержимого саркофаг надежно загерметизировали. Изготовление новой капсулы изначально доверили предприятию "Прайм-Карбон". Для ее создания выбрали карбон, что намного прочнее стали, из которого сделан предыдущий саркофаг, и при этом не уступающий ему в износостойкости. Однако в последний момент было принято решение использовать старую капсулу, которую изначально планировалось оставить в Музее истории Екатеринбурга.

В мэрии Накануне.RU заверили, что новую капсулу не выбросят, а используют по назначению. Как именно – пока секрет. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге собирают артефакты для альтернативной капсулы времени.

Напомним, что закладку новой капсулы смогут увидеть все желающие. Церемония состоится 18 ноября и начнется в 13 часов.