17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Роскомнадзор требует маркировки рекламы в Instagram*

Реклама в заблокированной в России соцсети Instagram*, согласно позиции Роскомнадзора, должна иметь предусмотренную законом маркировку.

Об этом говорится в заявлении начальника управления организационного развития и информационных технологий РКН Александра Заверячева в ответном письме президенту Ассоциации блогеров и агентств Татьяне Ивановой.

В обращении Иванова просила РКН разъяснить, подлежит ли реклама в Instagram маркировке и нужно ли передавать по ней отчетность в Единый реестр интернет-рекламы.

Невыполнение заблокированной соцсетью законов России дает ей неконкурентное преимущество, сообщают "Ведомости".

48% российских блогеров признались, что зарабатывают сейчас в Instagram. Но если Роскомнадзор заблокирует VPN-сервисы, то большинство из них перейдут в Telegram.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Теги: Роскомнадзор, Instagram


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Ранее 01.11.2023 12:23 Мск Половина российских блогеров продолжают зарабатывать в Instagram*

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