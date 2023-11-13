13 Ноября 2023
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Фото: rosatom.ru

Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети автоматикой

Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики, сообщила пресс-служба станции.

Отмечается, что нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было.

В пресс-службе пояснили, что разгрузка энергоблока выполнена "в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации".

После выполнения запланированных работ энергоблок № 3 будет включен в сеть.

Напомним, в конце октября Курскую АЭС пытались атаковать три украинских беспилотника. В результате атаки пострадавших и повреждений нет. Атака не повлияла на работу станции. Отмечалось, что АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".

В июле жители Курчатова, на территории которого находится Курская АЭС, сообщили о сильном взрыве. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника. Он заявлял, что критически важные объекты не повреждены.

Теги: курская аэс, энергоблок


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