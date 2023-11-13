Третий энергоблок Курской АЭС отключили от сети автоматикой
Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики, сообщила пресс-служба станции.
Отмечается, что нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было.
В пресс-службе пояснили, что разгрузка энергоблока выполнена "в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации".
После выполнения запланированных работ энергоблок № 3 будет включен в сеть.
Напомним, в конце октября Курскую АЭС пытались атаковать три украинских беспилотника. В результате атаки пострадавших и повреждений нет. Атака не повлияла на работу станции. Отмечалось, что АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".
В июле жители Курчатова, на территории которого находится Курская АЭС, сообщили о сильном взрыве. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника. Он заявлял, что критически важные объекты не повреждены.