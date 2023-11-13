13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минюст России подал иск о приостановке деятельности "Партии дела" на два месяца

Минюст России подал иск о приостановке деятельности "Партии дела" на два месяца, мотивировав это тем, что организация якобы не выполнила полностью требования предупреждения по результатам проверки.
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"Руководство и члены "Партии дела" удивлены действиями Министерства юстиции Российской Федерации, к которому всегда относились и относимся с большим уважением", - сообщает партия на своем сайте.

Там напомнили, что 17 августа прошел VII съезд партии. После него в Министерство юстиции направлена исчерпывающая информация о выполнении требований вынесенного в адрес партии предупреждения по итогам проверки. В сентябре руководство партии получило из Минюста России письмо, которым отказано в государственной регистрации изменения, внесенного в Устав партии на съезде.

"В этом письме целым блоком идут исключительно формальные претензии. Юриспруденция – наука точная, поэтому видеть в письме обороты речи вроде "можно предположить" и на основании предположений строить другие предположения нам кажется странным", - говорят в партии, отмечая, что в связи отказом началась подготовка к новому съезду для устранения замечаний.

Партия Дела(2021)|Фото: Накануне.RU

В организации считают, что к ней "по непонятной причине возникло предвзятое отношение, которое выходит за рамки правового поля".

Напомним, история "Партии дела" началась в 2010 г., когда предприниматель Константин Бабкин выступил с инициативой о создании новой политической силы, способной объединить интересы людей труда. Бабкин – совладелец завода "Ростсельмаш", который входит в четвёрку крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники.

Константин Бабкин, съезд, партия дела(2017)|Фото: nakanune.ru

Теги: Партия дела, Константин Бабкин, Минюст России


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