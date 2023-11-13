В Нижневартовске мужчина устроил стрельбу возле школы

В Нижневартовске неадекватный мужчина устроил стрельбу в восьмом микрорайоне у школы №12. Об этом сообщили в группе "Типичный краб в Нижневартовске", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам очевидцев, инцидент произошел накануне. Мужчина сперва долго кричал перед домом №48б, после чего достал пистолет и начал стрелять по окнам. О дебошире сообщили в полицию.

По данным полиции, личность мужчины установлена. Он задержан. По предварительным данным, пистолет из которого он стрелял - пневматический. Во время инцидента никто не пострадал, проводится проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.