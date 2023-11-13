Устроивший стрельбу вартовчанин угнал автомобиль и врезался в столб

В полиции раскрыли подробности инцидента со стрельбой возле школы № 12 в Нижневартовске, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным правоохранителей, подозреваемым оказался 45-летний ранее судимый мужчина. Он не только устроил стрельбу в восьмом микрорайоне, напугав местных жителей, но и врезался в фонарный столб на угнанном автомобиле "Мазда СХ 7".

При оформлении ДТП полицейские установили, что вартовчанин находится в состоянии алкогольного опьянения, а машина принадлежит не ему. Днем ранее он пил спиртное вместе со своим знакомым. Вечером гость ушел, забыв ключи от своего автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник.

В отношении вартовчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Угон).

По факту стрельбы правоохранители также проводят проверку.