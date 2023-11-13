13 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Алексей Вихарев помог уральским бойцам замаскировать паромную переправу для нужд СВО

На Урале создали уникальный проект замаскированной паромной переправы для нужд СВО. С этим бойцам спецоперации помог депутат екатеринбургской думы Алексей Вихарев.

К депутату обратилось командование одной из городских войсковых частей. Проект был уже готов, однако требовалась помощь в приобретении материалов для маскировки паромной переправы, с чем военные и обратились к Алексею Вихареву. Всего было закуплено порядка 40 стоек из труб разного диаметра и высоты, тросы, зажимы, карабины, стаканы для вставки труб и прочее.

Маскировка паромной переправы для нужд СВО(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Маскировка паромной переправы для нужд СВО(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"Военнослужащие рассказали, что разработка абсолютно новая, ранее ее еще никто не использовал. Надеюсь, такие плоты помогут солдатам в решении боевых задач для закрепления на новых рубежах", — рассказал Алексей Вихарев.

Разработку уже опробовали на учениях и в боевых условиях.

Отметим, что Алексей Вихарев помогает военнослужащим с начала спецоперации, приобретает и передает необходимое оборудование, технику, электронику и медикаменты. Помогает в решении различных вопросов, поддерживают родственников бойцов. Также депутат регулярно навещает раненых, проходящих реабилитацию и лечение в областных военных госпиталях. Всего за полтора года депутат собрал и отправил более 35 гуманитарных грузов на общую сумму более 41 млн рублей.

Теги: СВО, паромная переправа, боцы, Алексей Вихарев


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