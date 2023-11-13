Ленобласть: Рост промышленного производства обеспечивает позитивную динамику доходов бюджета региона

Доходы бюджета Ленинградской области в 2023 году увеличились до 220,7 млрд рублей, расходы — до 223,6 млрд рублей, при этом дефицит сократился до 2,9 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе утверждения поправок в закон о бюджете региона, которые сразу в трех чтениях были утверждены на очередном заседании областного Законодательного собрания.

Важно отметить, что при этом бюджет остается социально-ориентированным. Более 90% расходов приходятся на госпрограммы, где приоритетными являются образование, социальная поддержка и здравоохранение. Среди национальных проектов самыми финансируемыми в регионе остаются такие направления как «Дороги», «Демография», «Жилье», «Здравоохранение» и «Образование».

Благодаря росту диверсифицированной экономики Ленобласти, а также федеральному закону о компенсациях за бывших участников консолидированной группы налогоплательщиков, доходная база региональной казны увеличилась на 48,9 млрд рублей, расходы возросли на 24,2 млрд рублей, а дефицит сократился на 24,7 млрд рублей.

"Экономика Ленинградской области разнообразна, у нас нет ставки на какую-то одну отрасль. Это позволяет нам даже в непростых условиях уверенно расти", - отмечает губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Позитивные изменения в бюджетной сфере региона, конечно, прежде всего базируются на эффективной работе всего промышленного и аграрного комплекса региона.

Согласно предварительным данным, индекс промышленного производства (ИПП) Ленинградской области в январе-сентябре этого года составил 107,1% к уровню 2022 года. По данным Петростата, ИПП обрабатывающих производств, которые имеют долю в отгрузке более 80%, вырос до 109,5%. Высокую положительную динамику демонстрируют химическое производство и производство одежды (в 1,8 раз), прочих транспортных средств и оборудования (в 1,7 раз), кожи и изделий из кожи (на 36,7%), готовых металлических изделий (на 28,9%), компьютеров и электронных изделий (на 26,4%), лекарственных средств (на 21,4%).

Рост объемов всего сельхозпроизводства в Ленобласти с начала года составил 2,1%, в регионе реализуется порядка 100 инвестпроектов на сумму более 50 млрд рублей. В частности, рост производства молока в области составил 6,1%, произведено 414 тысяч тонн молока, рост молочной продуктивности составил 6% ― 5817 кг.

Темпы строительства жилья в регионе не снижаются. По оперативным данным, на начало ноября 2023 года введено 3,37 миллиона м2 жилья, из которых 2,24 миллиона м2 — индивидуальное жилищное строительство.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на текущий момент в Ленинградской области зарегистрировано более 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса (МСП), что превышает показатели прошлого года почти на 8%. С начала 2023 года в Ленинградской области было зарегистрировано 11 399 новых предприятий малого и среднего бизнеса. Развитию сектора МСП в регионе способствует активная государственная поддержка. В Ленинградской области реализуется ряд программ и мероприятий, прежде всего, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», направленных на стимулирование предпринимательской активности и создание условий для успешного развития малых и средних предприятий.

«Стабильный рост объемов производства дает основание надеяться на то, что позитивный тренд в экономике региона сохранится и в дальнейшем», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на аппаратном совещании с органами исполнительной власти региона.

Прогнозы экономистов говорят о тенденции сохранения позитивной динамики в развитии промышленности региона. Специалисты Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области накануне представили проект прогноза социально-экономического развития региона на 2024 – 2026 годы. По текущей оценке, объем валового регионального продукта Ленинградской области за 2022 год составит 1 645,5 млрд рублей, в 2023 году ― на уровне 1 731,8 млрд рублей, или 101% к 2022 году. Важным фактором формирования роста ВРП в 2024-2026 годах станет реализация крупных инвестиционных проектов, и, как следствие, рост объема инвестиционных вложений в Ленинградской области.

Отметим, что в значительной степени развитию экономики региона способствуют комплексные усилия региональных властей и бизнеса. Минпромторг России включил Ленинградскую область в ТОП-20 регионов с наиболее эффективной реализацией промышленной политики.

Такого результата удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию органов исполнительной власти с федеральными структурами, региональным мерам поддержки деловой активности, молодежной политики, промышленного туризма и уровню цифровой трансформации.

«Мы очень старались быть эффективными партнёрами для бизнеса в этот непростой период – быстро реагировали на запросы, добивались того, что потребности нашего бизнеса учитывали в федеральном регулировании, и рады тому, что наши усилия были по достоинству оценены Минпромторгом России в рамках рейтинга. В этом году мы впервые реализовали ряд новых инициатив. Например, стали обучать студентов колледжей технологиям бережливого производства. После этого за молодыми кадрами выстраивается очередь», ―прокомментировал результаты рейтинга заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.