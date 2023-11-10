Ялуторовский завод модернизировал производство благодаря Инвестиционному агентству

Ялуторовский завод "КСМ" увеличил мощности и модернизировал производство стеновых материалов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Для этого предприятию предоставлен земельный участок площадью 13,9 га, также на средства займа Инвестиционного агентства Тюменской области в размере 50 млн рублей приобретено новое оборудование, установлены автоматизированные линии.

Запущен выпуск нового продукта цеха силикатных изделий — пазогребневых крупноформатных блоков. Ялуторовский завод — единственное предприятие в стране, производящее строительные блоки уникального размера до 1000 мм.

Продукция под брендом "Поревит" поставляется по Уральскому федеральному округу, в Северный Казахстан и Пермский край.

Отметим, что Инвестиционное агентство Тюменской области было образовано в марте 2013 года с целью создания возможностей для реализации инвестиционных проектов и инициатив. Его миссия – создание благоприятных условий для эффективной деятельности предпринимательских структур тюменского региона.

Оно ориентировано на создание так называемого "зеленого коридора" для предпринимателей – сопровождение инвестиционных проектов с различным объемом инвестиций. Бизнесмен может найти инвесторов самостоятельно либо воспользоваться возможностью получить недостающие средства по программе "Инвестиционные займы". Главный критерий оценки инвестиционного проекта – гарантированное создание и сохранение рабочих мест.

Кроме того, по-прежнему работает программа "Гарантийный фонд", в рамках которой Инвестиционное агентство предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по их обязательствами перед банками – участниками программы.