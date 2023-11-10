Ялуторовский завод модернизировал производство благодаря Инвестиционному агентству

10 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Ялуторовский завод модернизировал производство благодаря Инвестиционному агентству

Ялуторовский завод "КСМ" увеличил мощности и модернизировал производство стеновых материалов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Для этого предприятию предоставлен земельный участок площадью 13,9 га, также на средства займа Инвестиционного агентства Тюменской области в размере 50 млн рублей приобретено новое оборудование, установлены автоматизированные линии.

Запущен выпуск нового продукта цеха силикатных изделий — пазогребневых крупноформатных блоков. Ялуторовский завод — единственное предприятие в стране, производящее строительные блоки уникального размера до 1000 мм.

Продукция под брендом "Поревит" поставляется по Уральскому федеральному округу, в Северный Казахстан и Пермский край.

Отметим, что Инвестиционное агентство Тюменской области было образовано в марте 2013 года с целью создания возможностей для реализации инвестиционных проектов и инициатив. Его миссия – создание благоприятных условий для эффективной деятельности предпринимательских структур тюменского региона.

Оно ориентировано на создание так называемого "зеленого коридора" для предпринимателей – сопровождение инвестиционных проектов с различным объемом инвестиций. Бизнесмен может найти инвесторов самостоятельно либо воспользоваться возможностью получить недостающие средства по программе "Инвестиционные займы". Главный критерий оценки инвестиционного проекта – гарантированное создание и сохранение рабочих мест.

Кроме того, по-прежнему работает программа "Гарантийный фонд", в рамках которой Инвестиционное агентство предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по их обязательствами перед банками – участниками программы.

Теги: Инвестиционное агентство, Ялуторовский завод, модернизация, Инвестиционные займы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}