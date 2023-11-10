Левитин предложил строить в России железные дороги за счет россиян

Помощник президента России Игорь Левитин заявил о том, что железные дороги в нашей стране можно строить за счет жителей.

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"Пример строительства железных дорог в России – личные средства граждан", - сказал он, выступая сегодня на заседании Русского экономического форума в Челябинске.

Один из организаторов форума, зампред ВРНС Константин Малофеев переспросил Левитина, имеет ли он в виду займы. Тот ответил утвердительно.

"Мы не используем эти деньги, они лежат. Люди боятся их инвестировать, потому что не видят гарантию. Мне кажется, эта тема тоже может быть обсуждена, потому что сегодня крупные проекты могут быть реализованы с учетом таких средств", - сказал Левитин.

Малофеев пообещал, что эта мысль будет отражена в итоговых документах. Также он привел в пример экономику Германии, где "все существует за счет взносов и займов граждан". Кроме того, Малофеев считает, что в России недооценена земля, чего нет в других странах.