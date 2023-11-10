10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Помощник президента РФ отнес к лучшим экономическим практикам ГОЭЛРО и сталинскую модернизацию

Помощник президента РФ Игорь Левитин назвал открывшийся в Челябинске первый Русский экономический форум площадкой для выработки новой экономики России. Он заявил, что она должна соответствовать национальным интересам и должна быть способна противостоять внешнему давлению.

"Самое главное – в условиях внешнего давления мы максимально консолидировались и сосредоточились, учимся эффективно использовать внутренние ресурсы, это наши возможности. Многие из того, что ранее закупали за рубежом, теперь производим в России", – сказал он.

По его словам, важно ответить себе на вопрос: как мы в долгосрочной перспективе будем решать приоритетные задачи, как будем достигать целей социально-экономического развития.

"Для успешного развития у нас все есть: предприятия, природные ресурсы, опытные специалисты. Нам нужен экономический рост с опорой на внутренние ресурсы. Исторически наша страна – носитель лучших практик экономического развития, результаты которого не смогла превзойти ни одна страна, например, строительство рекордными темпами железной дороги на рубеже 19-20 веков, реализация в 20-30-е годы 20 века проекта ГОЭЛРО, рекордный рост экономики с 1929 по 1955 год. Уверен, сейчас то время, когда мы можем не только повторить результат, но и превзойти", – сказал он.

Один из организаторов форума, зампред ВРНС Константин Малофеев отметил, что это первый форум, на котором не звучит ни одного слова на английском языке, нет ни одного иностранного инвестора, а только свои – "промышленники и предприниматели, которые связывают свою судьбу, будущее своих детей с Россией".

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