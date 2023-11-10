10 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

Тюменская область на третьем месте по числу родившихся детей в УрФО

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил о демографических успехах Тюменской области председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко во время парламентских слушаниях "Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика", которые прошли накануне в Совете Федерации РФ в режиме онлайн, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Рассказал о комплексном подходе, который мы применяем в области, для достижения демографических показателей. Среди них, например, региональный маткапитал на первого и третьего ребенка, дополнительные социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, лечение бесплодия и профилактика абортов", - прокомментировал губернатор.

Как результат, количество семей с детьми в Тюменской области растет, сейчас их свыше 264 тысяч. При этом число многодетных семей за последние пять лет увеличилось более чем на треть – до 36,6 тысяч. Только за январь-август 2023 года, по данным Росстата, в области появилось на свет 11 668 детей. По числу родившихся на 1 тысячу населения Тюменская область на 11 месте среди всех регионов России, и на третьем – в Уральском федеральном округе.

"Такие показатели радуют. Семьи с детьми и впредь смогут рассчитывать на нашу помощь. Уверен, в этой сфере и на федеральном, и на региональном уровнях должен действовать простой и понятный принцип: чем больше ребятишек – тем больше поддержка. Ведь дети – залог успешного будущего России", - подчеркнул губернатор.

Теги: дети, демография, Александр Моор


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