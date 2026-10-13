Алексей Богодистов поставил задачи по подготовке проектов благоустройства общественных территорий Геленджика

На совещании по благоустройству общественных территорий Геленджика глава города-курорта подчеркнул, что при разработке проектов необходимо учитывать не только их внешний вид, но и стоимость реализации, дальнейшие расходы на содержание.

Глава администрации Геленджика Алексей Богодистов рассказал в частности о благоустройстве сквера на улице Революционной в районе памятника пограничникам.

Общая площадь благоустройства порядка 19 тысяч кв. метров. Здесь планируется обустроить прогулочные дорожки, зоны тихого отдыха, дополнить существующее озеленение. Основное мощение будет гранитным, на вспомогательных дорожках предусмотрена тротуарная плитка.

Территория на Толстом Мысе в районе маяка рассматривается как площадка создания прогулочной зоны площадью 10 732 кв. метра. В проекте предусмотрены места для тихого отдыха, в том числе площадки с гамаками, уличная библиотека с возможностью обмена книгами, санитарный модуль.

"Со стороны моря предусмотрим живую изгородь из вечнозелёных растений и систему автоматического полива. Для обеих территорий отдельно поставил задачу предусмотреть видеонаблюдение с подключением к системе «Безопасный город», - заявил Алексей Богодистов.

Парк «Солнечный» , площадью 9300 кв. метров, будет оснащен детскими игровыми пространствами, зонами отдыха, спортивными тренажёрами, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Отдельно рассматриваем создание детской водной игровой зоны с рекой и фонтаном-тоннелем. В проект также включены озеленение и система автоматического полива. С учётом масштаба и стоимости проект разделили на три этапа реализации.", - сказал глава города.

Площадь перед кинотеатром «Буревестник» исторически является местом проведения городских мероприятий, поэтому основная задача здесь - сохранить открытое пространство, не загромождая его дополнительными конструкциями.

"Рассматриваем гранитное мощение, сохранение озеленения по периметру и устройство мест для отдыха вдоль клумб. Также в планах разместить информационные стенды с историческими фотографиями Геленджика. Возможность создания нового плоскостного фонтана проработаем как отдельный этап благоустройства. Все четыре проекта достаточно масштабные и финансово ёмкие. Реализовать их исключительно за счёт городского бюджета будет сложно. Поэтому сейчас важно подготовить качественную документацию, пройти экспертизу и сформировать заявки для участия в программах с привлечением софинансирования из краевого и федерального бюджетов", - резюмировал Алексей Богодистов.