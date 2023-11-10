10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Названа возможная дата пресс-конференции Путина

Озвучена возможная дата пресс-конференции президента России Владимира Путина, которую в этом году собираются объединить с "прямой линией".

Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом ее подготовки. Эта дата рассматривается в качестве основной.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "прямую линию с Владимиром Путиным" в этом году совместят с большой пресс-конференцией президента. Мероприятие состоится до конца года, "дата уже определена". В сентябре Песков сообщил, что дата проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" пока не определена, ожидается, что она состоится до конца года.

Теги: Владимир Путин, пресс-конференция


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