30 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Названа дата пресс-конференции и "прямой линии" Путина

"Прямая линия" президента РФ Владимира Путина и ежегодная большая пресс-конференция состоятся 14 декабря в объединенном формате.

Такие слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова приводит РИА Новости. Telegram-канал RIA_Kremlinpool отмечает, что называться мероприятие будет "Итоги года с Владимиром Путиным".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "прямую линию с Владимиром Путиным" в этом году совместят с большой пресс-конференцией президента. Мероприятие состоится до конца года, "дата уже определена". В сентябре Песков сообщил, что дата проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" пока не определена, ожидается, что она состоится до конца года.

Теги: Владимир Путин, прямая линия, пресс-конференция


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Ранее 10.11.2023 08:31 Мск Названа возможная дата пресс-конференции Путина
Ранее 09.11.2023 15:43 Мск Дата "Прямой линии с Владимиром Путиным" определена – Кремль

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