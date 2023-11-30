Названа дата пресс-конференции и "прямой линии" Путина

"Прямая линия" президента РФ Владимира Путина и ежегодная большая пресс-конференция состоятся 14 декабря в объединенном формате.

Такие слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова приводит РИА Новости. Telegram-канал RIA_Kremlinpool отмечает, что называться мероприятие будет "Итоги года с Владимиром Путиным".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "прямую линию с Владимиром Путиным" в этом году совместят с большой пресс-конференцией президента. Мероприятие состоится до конца года, "дата уже определена". В сентябре Песков сообщил, что дата проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" пока не определена, ожидается, что она состоится до конца года.