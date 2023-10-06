Свердловская область заняла пятое место в России по спросу на персонал

На сегодняшний день Свердловская область занимает пятое место в России по спросу на персонал. К такому выводу пришли в службе исследований hh.ru.

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Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), на регион приходится 3,9% от всех вакансий в стране. В сентябре 2023 года на Среднем Урале было почти 52 тысячи вакансий, что на 57% больше, чем в сентябре 2022 года.

Чаще всего работодатели Свердловской области открывали вакансии в сферах "Рабочий персонал" (23% от общего количества предложений о работе), "Продажи, обслуживание клиентов" (22%), "Производство, сервисное обслуживание" (17%), "Строительство, недвижимость" (16%) и "Транспорт, логистика, перевозки" (13%).

В свою очередь, наименее востребованными в регионе стали специалисты из сфер "Юристы" (всего 0,8% вакансий), "Искусство, развлечения, масс-медиа" (0,7%), "Стратегия, инвестиции, консалтинг" (0,6%), "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты" (0,5%) и "Страхование" (0,1%).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области критически не хватает врачей и фармацевтов.