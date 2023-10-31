Тюменца подозревают в госизмене — он уехал воевать за ВСУ

В Тюменской области мужчину подозревают в государственной измене в пользу Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ, возбуждено уголовное дело.

Мужчина подозревается в переходе на сторону противника: через третьи страны гражданин убыл из России на территорию Украины и действует в составе ВСУ против российской армии.

Уголовная ответственность за совершение преступления предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.