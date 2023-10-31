В Югре мошенники попытались выдать себя за главу депздрава

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил о появлении на просторах интернета фальшивых аккаунтов, маскирующихся под него.

Добровольский рассказал, что "четвертый раз за три дня пытается познакомиться с авторами этих самых фальшивых аккаунтов". Мошенники пытаются развести знакомых директора депздрава на деньги. Он предложил в случае необходимости связываться с ним, позвонив по телефону, а нечистых на руку людей Добровольский сравнил с "молчаливыми рыбками из аквариума".

Напомним, ранее мошенники "рядились" под председателя думы Сургута Максима Слепова, мэров Нефтеюганска и Нижневартовска Эльвиру Бугай и Дмитрия Кощенко, а также главу автономии Наталью Комарову.