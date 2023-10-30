30 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Все из-за нового ПО. У жителей Екатеринбурга перестала работать виртуальная "ЕКАРТА"

Сегодня жители Екатеринбурга обнаружили, что из приложение "ЕКАРТА" перестало работать. Причиной тому оказалось новое ПО, при переходе на которой произошел сбой, сообщили Накануне.RU в компании "И-сети".

"При переходе на отечественное программное обеспечение в процессе работ вышло из строя специализированное оборудование, обеспечивающее онлайн пополнение транспортных карт. К решению задачи подключены ведущие эксперты в области информационных технологий. Мы надеемся, что работа приложения будет восстановлена в ближайшее время", - рассказали в компании.

На горячей линии "ЕКАРТЫ" также сообщили, что физические проездные работают, также как банковские карты, в том числе и на смартфонах. Пополнить "ЕКАРТУ", пока приложение не работает, можно через GorodPay, "Фрисби" или на кассе.

Теги: Екатеринбург, ЕКАРТА, общественный транспорт


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