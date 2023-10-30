В Якутии жестко приземлился Ми-2
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Якутии.
Пострадали двое, пишет telegram-канал "112". Всего на борту было пять человек.
Тикси – поселок городского типа, центр Булунского улуса Якутии.
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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Тикси в Якутии.
Пострадали двое, пишет telegram-канал "112". Всего на борту было пять человек.
Тикси – поселок городского типа, центр Булунского улуса Якутии.
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|СР
|ЧТ
|ПТ
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|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
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