28 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Более 30 км автодорог, ведущих к спортобъектам, модернизировали во Владимирской области

Во Владимирской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к нормативам привели порядка 30 км дорог, ведущих к спортивным объектам. Самые капиталоёмкие участки уже введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Так, на участках автодороги Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский в Суздальском районе обновлена разметка сразу в нескольких населённых пунктах, через которые проходит региональная трасса. В селе Новоалександрово теперь можно безопасно перейти дорогу к сельскому клубу и школе, где дети занимаются в секциях баскетбола и волейбола. В селе Обращиха работает пешеходный светофор и нанесена свежая разметка на пешеходном переходе перед остановкой рейсовых автобусов, с которой местные жители, в том числе дети, добираются на различные занятия в соседние населённые пункты и областной центр.

Во Владимире отремонтирован участок автодороги местного значения Лемешки – Оргтруд протяжённостью 4 км. Подрядная организация выполнила устройство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия, обустроила 12 посадочных площадок и подходов к ним, установила бортовой камень и нанесла дорожную разметку. Эта автодорога связывает с областным центром село Лемешки и мкр. Оргтруд, где проживает свыше 5 тыс. человек. В Лемешках расположена школа спортивного пейнтбола, воспитанники которой представляли область на Кубке России, Чемпионате и Первенстве России.

дорожные работы, ремонт дорог, укладка асфальта(2023)|Фото: avo.ru

Кроме того, во Владимире завершён ремонт покрытия участка протяжённостью 0,9 км на ул. Вокзальной. Там отремонтировали проезжую часть, обновили бортовой камень, отремонтировали тротуары и отрегулировали высотное положение колодцев на проезжей части. Именно по этой улице обеспечивается подъезд к спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, где ежедневно занимаются жители областного центра, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

трасса, автодорога, бкад(2023)|Фото: irzs.ru

На улице Мира во Владимире (от улицы Почаевской до Большой Нижегородской) обеспечен подъезд к футбольной площадке, плавательному бассейну и спортивно-оздоровительному учреждению «Городской центр здоровья».

В Судогде в рамках нацпроекта отремонтировали три участка общей протяжённостью более 1,3 км на улицах Карла Маркса, Береговой и Ошмарина. Последний участок ведёт к городскому стадиону «Труд», где играют в футбол учащиеся школы, находящейся напротив.

В Камешково по отремонтированной улице Свердлова жители райцентра могут безопасно добраться до городского парка, где расположены спортивные площадки, куда ежедневно приходят заниматься семьи с детьми. Протяжённость ремонта составила 0,2 км.

Теги: ремонт дорог, спортивные объекты, нацпроект


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