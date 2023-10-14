"Все, что Запад поставляет Украине, бесконтрольно расходится по всему миру"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что все, что Запад поставляет Украине, бесконтрольно расходится по всему миру.

При этом она считает, что Запад использует серые схемы, чтобы скупать по всему миру вооружения для Украины, пишет ТАСС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что переданное западными странами Украине, активно применяется в Израиле.

"Ну, что, натовские друзья, доигрались?", - написал он в своем Telegram-канале.

Как считает зампред Совбеза, "дальше будет только хуже". По его мнению, передаваемое Киеву вооружение, как и "оставленное беглыми американцами в Афгане», в будущем "будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках".

"Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты з Києва", - подытожил Медведев.

Ранее в Сети появилось видео, предположительно, от бойцов ХАМАС, которые благодарят Украину за оружие.

Речь может идти как минимум о более двух десятков РПГ советского производства как из самой Украины, так и переданных ей из Болгарии, Польши, Латвии и Эстонии, и около трех десятков противотанковых мин, переданных ВСУ из Чехии и Молдавии.