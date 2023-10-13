Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация в Газе чрезвычайно опасна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна.

"Перемещение более 1 млн человек через густонаселенную зону боевых действий в место, где нет еды, воды и жилья, крайне опасно, а в некоторых случаях просто невозможно", - сказал он журналистам.

Ранее Минобороны Израиля предписало 1,1 млн мирных жителей Газы в течение суток перебраться в южную часть эксклава, граничащую с Египтом. Вероятно, после истечения объявленного срока израильская армия начнет масштабную военную операцию в Газе.

О нереальности эвакуации миллиона человек за сутки ранее заявили и в ООН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после этого заявил, что считает нереалистичной эвакуацию миллиона мирных жителей Газы за 24 часа в соответствии с предупреждением Израиля.

Экс-президент России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале о "стыдливом молчании западных партнеров" по поводу 24-часовой эвакуации. Неизвестно, видел ли он заявление Борреля до публикации поста.