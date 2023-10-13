Израиль предложил мирным жителям Газы покинуть территорию в течение суток

Минобороны Израиля и ЦАХАЛ (вооруженные силы) уведомили ООН о необходимости эвакуации 1,1 милн жителей сектора газа на юг территории в течение 24 часов, об этом заявил представитель ООН. Самих сотрудников организации тоже просят уехать.

В заявлении, распространенном в ответ руководством организации, говорится, что такое перемещение было бы невозможным без "разрушительных гуманитарных последствий". В ООН призывают руководство Израиля отменить решение.

Вероятно, требование об эвакуации гражданского населения связано с планами Израиля начать наземную военную операцию в Газе с использованием танков и другой технике, которая сейчас сосредоточена на границе с территорией.

В результате нового обострения палестино-израильского конфликта погибли уже три тысячи человек, еще несколько тысяч получили ранения. Число жертв с обеих сторон примерно одинаково.