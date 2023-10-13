13 Октября 2023
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Фото: nakanune.ru

Генпрокуратура России признала нежелательной организацию Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ немецкой неправительственной организации Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien (ZOiS).

По данным Генпрокуратуры, истинные цели центра – инициирование антироссийских настроений, дискредитация авторитета России на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны, пропаганда информации, искажающей историю российского государства.

Под прикрытием так называемых гуманитарных и научных проектов Центр собирает информацию о деятельности органов власти и о внутриполитических процессах. На основе полученных данных организация готовит аналитические доклады, искажающие реальное положение дел в России, носящие ярко выраженный антироссийский характер, и распространяет их среди госструктур ФРГ, национальных и зарубежных НПО, средств массовой информации.

Эти доклады делают по западным "методичкам" исключительно на основе не соответствующих действительности данных, основанных на субъективных измышлениях иностранных псевдоэкспертов, не обладающих достаточной образованностью, имеющих в том числе российское гражданство. Используя возможности международного обмена специалистами в рамках межгосударственных программ, организация пыталась продавливать нужные ей акценты, заставлять российских экспертов продвигать идеи ненависти к России и ее руководству, сообщает Генпрокуратура России. 

Теги: Zentrum fur Osteuropa – und internationale Studien, Генпрокуратура России, нежелательная организация


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